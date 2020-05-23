Экономика

Непродовольственная торговля и сфера услуг откроются следующими в Москве

03:35, 25 мая 2020 46
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непродовольственные магазины и учреждения сферы бытовых услуг откроются на следующем этапе снятия ограничений в столице. Над этим сейчас работают власти Москвы.

Непродовольственная торговля тоже является важным звеном цепочки от производителя до покупателя, считает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Когда у нас не работает непродовольственная торговля, хотя сама промышленность и открыта, то это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать на «склад», ей начинает не хватать оборотных средств,пояснил чиновник в интервью РИА Новости.

В сфере бытовых услуг занято большое количество людей и очень много малых предприятий. Она влияет на комфорт жизни, да и мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые она предлагает, заключил Ефимов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области. Но при условии, что в их ассортименте есть хоть одна группа товаров первой необходимости.

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