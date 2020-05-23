Непродовольственная торговля и сфера услуг откроются следующими в Москве

https://static.news.ru/photo/ac2af142-9e1f-11ea-ba92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непродовольственные магазины и учреждения сферы бытовых услуг откроются на следующем этапе снятия ограничений в столице. Над этим сейчас работают власти Москвы.

Непродовольственная торговля тоже является важным звеном цепочки от производителя до покупателя, считает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Когда у нас не работает непродовольственная торговля, хотя сама промышленность и открыта, то это существенно ограничивает производство. Промышленности невыгодно работать на «склад», ей начинает не хватать оборотных средств, — пояснил чиновник в интервью РИА Новости.

В сфере бытовых услуг занято большое количество людей и очень много малых предприятий. Она влияет на комфорт жизни, да и мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые она предлагает, заключил Ефимов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области. Но при условии, что в их ассортименте есть хоть одна группа товаров первой необходимости.