Непродовольственные магазины заработают с 25 мая в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/09e49db8-9c7e-11ea-9590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области. Но при условии, что в их ассортименте есть хоть одна группа товаров первой необходимости.

В работе магазинов будут действовать ограничения: вход должен быть с улицы, а площадь — не более 400 кв. м. Торговые центры по-прежнему будут закрыты, сообщает пресс-служба губернатора.

Дежурные группы в детсадах откроются с 1 июня. Более масштабных послаблений в регионе не планируется, так как на эпидемиологическую обстановку повлиял новый очаг коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате. Там заразились инфекцией 357 пациентов.

Коэффициент распространения инфекции в области на сегодня составляет 1,36. Коечный фонд и охват населения тестированием находятся в норме. В регионе выявлено 3064 случая заражения коронавирусом, 1111 человек выздоровели, 34 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ростовской области намерены приступить к поэтапному ослаблению ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. До конца мая в регионе сохранится действие пропусков, которые дают возможность перемещаться на работу и обратно.