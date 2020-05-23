Непродовольственные магазины заработают с 25 мая в Ростовской области

Непродовольственные магазины откроются с 25 мая в Ростовской области. Но при условии, что в их ассортименте есть хоть одна группа товаров первой необходимости.
В работе магазинов будут действовать ограничения: вход должен быть с улицы, а площадь — не более 400 кв. м. Торговые центры по-прежнему будут закрыты,
Дежурные группы в детсадах откроются с 1 июня. Более масштабных послаблений в регионе не планируется, так как на эпидемиологическую обстановку повлиял новый очаг коронавируса в Сальском психоневрологическом интернате. Там заразились инфекцией 357 пациентов.
Коэффициент распространения инфекции в области на сегодня составляет 1,36. Коечный фонд и охват населения тестированием находятся в норме. В регионе выявлено 3064 случая заражения коронавирусом, 1111 человек выздоровели, 34 умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Ростовской области намерены приступить к поэтапному ослаблению ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. До конца мая в регионе сохранится действие пропусков, которые дают возможность перемещаться на работу и обратно.
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