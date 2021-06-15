Нефть марки Brent выросла до рекордных отметок в цене

Цена нефти марки Brent впервые с 26 апреля 2019 года поднялась в цене выше $74 за баррель. Об этом свидетельствую данные торгов, сообщает агентство «Прайм».
Цены
Курс рубля также поднялся по отношению к доллару и евро на основной валютной сессии Московской Биржи 9 июня. Американская валюта торговалась ниже 72 рублей впервые с 28 июля прошлого года, следует из биржевых данных.
Как сообщалось ранее, цены на нефть продолжают расти в преддверии заседания ОПЕК+, где предполагается обсудить вопросы поставок и дальнейшей нефтяной политики. Но главной интригой не только предстоящий встречи, но и года в целом может стать перспектива возвращения на рынок иранской нефти.