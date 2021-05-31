«Дорогая нефть – это ненадолго»: Иран может создать проблемы ОПЕК+

Цены на нефть продолжают расти в преддверии заседания ОПЕК+, где предполагается обсудить вопросы поставок и дальнейшей нефтяной политики. Но главной интригой не только предстоящий встречи, но и года в целом может стать перспектива возвращения на рынок иранской нефти. В случае снятия санкций с Ирана последний сможет существенно нарастить экспорт чёрного золота. NEWS.ru выяснил, кто оплатит этот «банкет» и почему эксперты призывают Россию не полагаться на дорогую нефть.

Страны OПЕК+ соберутся 1 июня, чтобы принять решения по квотам добычи на летние месяцы. Инвесторы настроены оптимистично: многие ждут более высоких темпов восстановления спроса на нефть по сравнению с предложением.

К 11:50 мск августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,15%, до отметки $69,51, а июльские фьючерсы на нефть марки WTI торговались в плюсе на 1,19%, на уровне $67,11 за баррель.

Оптимизм на рынке сырья связан с постепенным снятием ограничений из-за коронавирусной инфекции. Впрочем, разделяют его не все. По мнению самого влиятельного члена ОПЕК — Саудовской Аравии — волна пандемии, бушующая в Индии, ускоренная новым вариантом, может поставить под сомнение перспективы восстановления, пишет парижское деловое издание La Tribune. Индия, напомним, является третьим по величине потребителем нефти в мире.

Россия, очевидно, будет использовать весь свой вес, чтобы увеличить добычу нефти и воспользоваться ростом нефтяных котировок. Дорогая нефть для России будет означать приток валютной выручки в страну и стабильный рубль. В случае ухудшения ситуации со спросом альянс ОПЕК+ может сократить рост добычи, чего России, конечно бы, не хотелось. Равно как и возвращения на рынок иранской нефти.

Сейчас альянс внимательно следит за ходом очень осторожных переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерной сделке. До одностороннего выхода Штатов из сделки в 2018 году Иран добывал около 3,8 млн баррелей в сутки, а экспортировал — 2 млн. В последующие два года из-за американских санкций добыча в стране упала вдвое, хотя поставки нефти из Ирана, надо заметить, никогда не прекращались. Основными покупателями иранской нефти стали китайские независимые НПЗ, которые, несмотря на санкции, за хорошую скидку от Тегерана шли на осознанный риск.

К слову, добычу нефти Иран уже наращивает: в апреле её объём (по сравнению с мартом) увеличился на 130 тысяч баррелей в сутки, до 2,43 млн баррелей (Россия в марте добывала 9,2 млн баррелей в сутки). Между тем США впервые с ноября 1991 года импортировали иранскую нефть, среднесуточные поставки в марте составили 33 тысячи баррелей. Эксперты расценили это как сигнал, что Вашингтон как минимум готов к диалогу с Тегераном либо, что вероятнее, уже возобновил его.

Символические закупки иранской нефти в марте дают недвусмысленный сигнал о потеплении взаимоотношений двух стран, замечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. По его словам, санкции с Ирана могут быть сняты, и Исламская Республика сможет увеличить добычу на 1–1,3 млн баррелей в сутки, что соответствует 1–1,3% от всего мирового потребления нефти. Объёмы существенные, так что ОПЕК+ будет обсуждать, есть ли необходимость в такой ситуации корректировать действующие квоты по добыче, объясняет аналитик.

James Aronovsky/Global Look Press

Возвращение на рынок Ирана может заставить ОПЕК+ задуматься о том, а стоит ли вообще смягчать ограничения на добычу, соглашается глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Появление иранской нефти приведёт к сокращению поставок другими участниками ОПЕК+.

За чей счёт будет банкет? Очевидно, за счёт других участников ОПЕК+, — говорит Симонов.

Больше других подвинуться придётся лидерам по объёму добычи нефти — сегодня это Россия и Саудовская Аравия, а также не входящие в соглашение ОПЕК+ США. По данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), в декабре 2020 года нефтедобыча в России составила 9,28 млн, а производство нефти в Саудовской Аравии — 8,98 млн. Для сравнения: добыча нефти в Штатах достигла 11,01 млн баррелей в сутки.

Впрочем, нельзя исключать, что из-за возникших благодаря Ирану «лишних» баррелей все страны — участницы ОПЕК будут вынуждены сократить добычу пропорционально, в зависимости от объёма извлечения нефти. Либо же ОПЕК не станет ничего предпринимать.

Законы рынка суровы. Чем выше предложение, тем сильнее давление на цены в сторону их снижения. Ничего хорошего для России появление иранской нефти на рынке не несёт. Может вернуться достаточно крупный поставщик, который к тому же освобождён решением ОПЕК+ от участия в квотировании нефтедобычи. Иран вроде и считается частью сделки, но при этом реально ею не является. Из-за введения санкций Тегерану фактически позволили не соблюдать квоты ОПЕК, и он готов наращивать поставки без оглядки на Организацию стран — экспортёров нефти. Константин Симонов гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности

По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Анны Зайцевой, резкое увеличение поставок нефти действительно может сказаться на балансе спроса и предложения. Однако во многом это будет зависеть от того, как скоро Ирану и США удастся договориться по ядерной сделке и снятию санкций, а также от темпов увеличения иранского экспорта.

Если у Ирана получится вернуться к досанкционному уровню добычи и экспорта за несколько месяцев, на рынок поступят дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки и цены на нефть окажутся под давлением. Однако на рынке ждут, что Иран увеличит добычу лишь на 500 тысяч баррелей. В этом случае влияние роста иранского экспорта на динамику цен будет более сглаженным, отмечает Зайцева.

Если говорить о влиянии возможного роста иранского экспорта нефти на российскую экономику, то эту ситуацию следует рассматривать через призму того, как на это отреагируют мировые цены на нефть. При этом также важно учитывать запланированное на ближайшие месяцы смягчение квот ОПЕК+. Если эффект от увеличения объёмов российского экспорта из-за смягчения квот превысит эффект от гипотетического снижения цен на нефть, то итоговый результат для российской экономики будет положительным, что обеспечит дополнительную поддержку рублю. Анна Зайцева аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

С одной стороны, ситуация на нефтяном рынке в настоящее время относительно комфортная, говорит Симонов. 70 долларов за баррель — цена высокая, особенно если верить заявлениям «серьёзных теоретиков» о том, что «нефть никому не нужна», добавляет он. Но возвращение Ирана в большую нефтяную игру может легко разрушить эту зону комфорта. С другой стороны, рассуждает эксперт, нужно честно признать, что нефтяные цены не могут долго держаться выше 60–70 долларов.

Не будет Ирана, значит, увидим американский сланец. Нефть, конечно, никому не нужна, только все почему-то её хотят добывать и продавать. Такой вот парадокс, — замечает Симонов.

И как бы Международное энергетическое агентство (МЭА) не призывало прекратить инвестиции в нефтегазовые проекты, в условиях высокой стоимости чёрного золота никто из вменяемых игроков делать это не станет, уверен эксперт. России в любом случае следует быть готовой к тому, что дорогая нефть — это ненадолго. В среднесрочной перспективе цена откатится к отметке в 50–60 долларов за баррель, прогнозирует Симонов.

Но пока нефтяные котировки оказывают поддержку рублю. Поддержат они его и после встречи ОПЕК+.

Вероятнее всего, ОПЕК+ сохранит решение о наращивании добычи суммарно на 2 млн баррелей в сутки в течение трёх месяцев, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Это будет соответствовать уровню спроса — в США и ЕС высокий автомобильный сезон, а запасы сырья и топлива сокращаются. После ожидаемого подтверждения увеличения квот нефтяные котировки могут подрасти (это решение будет означать восстановление спроса на нефть), что сыграет на руку рублю. Он может укрепиться до уровня 72 в паре с долларом и 88 в паре с евро, прогнозирует Деев.