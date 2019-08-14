Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Glbal Look Press

Мировые цены на нефть показали снижение более чем на 3%. Это связано с поступлением информации о неожиданном росте запасов сырья в США от Американского института нефти (API).

По состоянию на 15:08 по московскому времени 14 августа цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,02% до $59,45, а сентябрьских фьючерсов WTI — на 3,24% до $55,25 за баррель.

Негативное влияние на торги оказали данные API об увеличении запасов нефти в США на 3,7 млн баррелей. При этом официальные данные от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее 14 августа, передаёт «ПРАЙМ».

Ранее News.ru писал, что рубль 13 августа подскочил вслед за нефтью, стоимость которой увеличилась на более чем 3% и составила более 60 долларов за баррель. Курс доллара расчётами «завтра» к 17:01 мск снижался на три копейки, достигая отметки в 65,37 рубля. Курс евро терял 17 копеек, опускаясь до 73,18 рубля.

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