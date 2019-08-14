https://static.news.ru/photo/e5892794-be8f-11e9-af66-fa163e074e61_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Glbal Look Press

Мировые цены на нефть показали снижение более чем на 3%. Это связано с поступлением информации о неожиданном росте запасов сырья в США от Американского института нефти (API).

По состоянию на 15:08 по московскому времени 14 августа цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 3,02% до $59,45, а сентябрьских фьючерсов WTI — на 3,24% до $55,25 за баррель.

Негативное влияние на торги оказали данные API об увеличении запасов нефти в США на 3,7 млн баррелей. При этом официальные данные от министерства энергетики страны будут опубликованы позднее 14 августа, передаёт « ПРАЙМ ».

Ранее News.ru писал, что рубль 13 августа подскочил вслед за нефтью, стоимость которой увеличилась на более чем 3% и составила более 60 долларов за баррель. Курс доллара расчётами «завтра» к 17:01 мск снижался на три копейки, достигая отметки в 65,37 рубля. Курс евро терял 17 копеек, опускаясь до 73,18 рубля.