Названы возможные сроки снижения цен на курятину и яйца

https://static.news.ru/photo/226a721e-7d23-11eb-9a3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на яйца и мясо кур могут снизиться в ближайшей перспективе. Об этом заявили в Национальном союзе птицеводов.

Специалисты считают, что стабилизация объёмов производства и их рост возможны во второй половине весны.

К апрелю, а точнее уже в апреле-мае. Как следствие, возможно, мы увидим снижение цен, — цитирует «МК» представителя союза.

Росстат сообщал, что в январе производство мяса птицы в стране снизилось на 6,4% в сравнении с показателями годичной давности, яиц — на 2,5%.

Ранее Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность увеличения стоимости пластиковых упаковок.

ФАС инициировала проверку производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Ведомство уже приступило к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований законодательства.

Как писал NEWS.ru, аналитическая служба FinExpertiza предоставила отчёт, согласно которому цены на еду в России увеличились на 7% в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обогнав инфляцию.