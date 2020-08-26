Названы условия получения педагогами надбавки за классное руководство

https://static.news.ru/photo/81a1e346-e7d9-11ea-9d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Педагоги будут получать надбавку за классное руководство отдельной суммой. То есть платить по пять тысяч рублей учителям будут отдельно от зарплаты.

Так педагоги смогут увидеть, что никакие другие надбавки у них не снижены и не отменены, сообщил замминистра просвещения Виктор Басюк во время федерального педсовета.

Данная выплата будет осуществляться автономно, в день зарплаты педагог будет получать две суммы: первая сумма — это ваша заработная плата, а вторая — это федеральная надбавка, — приводятся слова Басюка в видеозаписи совещания, размещённой на сайте министерства.

На данный момент классными руководителями являются 74% российских учителей. И их поддержка, по мнению Басюка, должна носить не только материальный характер. Поэтому со следующего года будет проводиться всероссийский форум классных руководителей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учителя с 1 сентября будут получать доплату за классное руководство пять тысяч рублей. Ранее она составляла одну тысячу рублей.