Учителям повысят доплату за классное руководство

https://static.news.ru/photo/8801031a-d3b2-11ea-825a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Учителя с 1 сентября будут получать доплату за классное руководство пять тысяч рублей. Ранее она составляла одну тысячу рублей.

Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов. В нём говорится об изменениях, внесённых в уже существующее положение:

«Слова «с 1 января 2006 г.» заменить словами «с 1 сентября 2020 г.»... Слова «в размере 1000 рублей» заменить словами «в размере 5000 рублей».

Документ подготовлен во исполнение поручения Владимира Путина, который в обращении к Федеральному собранию поручил ввести доплаты для классных руководителей. Также было предложено увеличить базовый оклад учителей с 30% до 70%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минфину и Общероссийскому профсоюзу образования представить кабмину предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогов.