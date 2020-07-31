Учителям повысят доплату за классное руководство

Учителя с 1 сентября будут получать доплату за классное руководство пять тысяч рублей. Ранее она составляла одну тысячу рублей.
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«Слова «с 1 января 2006 г.» заменить словами «с 1 сентября 2020 г.»... Слова «в размере 1000 рублей» заменить словами «в размере 5000 рублей».
Документ подготовлен во исполнение поручения Владимира Путина, который в обращении к Федеральному собранию поручил ввести доплаты для классных руководителей. Также было предложено увеличить базовый оклад учителей с 30% до 70%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минфину и Общероссийскому профсоюзу образования представить кабмину предложения по установлению единых требований к оплате труда педагогов.
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