Названы продукты и товары, которые подорожают летом

Доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС, кандидат экономических наук Владимир Трегубов перечислил товары, стоимость которых поднимется грядущим летом. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
По мнению эксперта, примерно на 20%
Кроме того, на четверть подорожают бытовая техника, электроника, компьютеры и ноутбуки. Рост цен будет спровоцирован девальвацией рубля и вызванным пандемией коронавируса повышением стоимости международных морских контейнерных перевозок.
Трегубов добавил, что с 1 июля станут дороже коммунальные услуги, номера в гостиницах, тарифы железнодорожного и авиатранспорта.
Ранее издание Bloomberg назвало ажиотаж вокруг растительного топлива, производством которого занялись все крупные энергетические компании, главной причиной роста цен на продукты.