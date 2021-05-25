Названы продукты и товары, которые подорожают летом

https://static.news.ru/photo/6d83177a-bd69-11eb-8b6e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доцент кафедры национальной экономики РАНХиГС, кандидат экономических наук Владимир Трегубов перечислил товары, стоимость которых поднимется грядущим летом. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По мнению эксперта, примерно на 20% подорожают хлеб и хлебобулочные изделия, на 15% — чай, кофе, какао и корма для животных, вырастет стоимость мяса и мясных изделий. После введения обязательной маркировки молочной продукции её цена увеличится на 6%.

Кроме того, на четверть подорожают бытовая техника, электроника, компьютеры и ноутбуки. Рост цен будет спровоцирован девальвацией рубля и вызванным пандемией коронавируса повышением стоимости международных морских контейнерных перевозок.

Трегубов добавил, что с 1 июля станут дороже коммунальные услуги, номера в гостиницах, тарифы железнодорожного и авиатранспорта.

Ранее издание Bloomberg назвало ажиотаж вокруг растительного топлива, производством которого занялись все крупные энергетические компании, главной причиной роста цен на продукты.