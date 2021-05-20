Bloomberg объяснил рост цен на продукты

https://static.news.ru/photo/e7493dd6-b9e1-11eb-8863-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Издание Bloomberg назвало главную причину роста цен на продукты. Это ажиотаж вокруг растительного топлива, производством которого занялись все крупные энергетические компании.

Речь идёт о росте цен на пальмовое масло и другие растительные масла.

Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо? — приводит издание слова директора американской компании Green Plains Тодда Беккера.

С стороны производителей биотоплива спросом пользуются бобы и кукуруза — и это тоже имеет значение в подорожании продуктов. Также стоимость товаров во всём мире продолжает расти из-за программ по борьбе с изменениями климата.

Как сообщалось ранее, Росстат опубликовал данные о ценах на продукты за неделю с 12 по 17 мая. По данным ведомства, в стране в среднем на 0,4% подорожали овощи, но зато подешевела водка.