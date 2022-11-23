Названы налоги, которые нужно заплатить до 1 декабря 2022 года Экономист Васильева: до 1 декабря 2022 года важно заплатить транспортный и земельный налоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд налогов важно успеть оплатить до конца 2022 года, а на уплату некоторых из них осталось чуть больше недели, рассказала СМИ экономист Оксана Васильева. По ее словам, до 1 декабря необходимо выплатить транспортный и земельный налоги, НДФЛ в отношении доходов и налог на имущество физических лиц. Эксперт уточнила, что налоговая служба направит налогоплательщикам уведомления со всей важной информацией.

По идее, вся информация до налогоплательщика должна доводиться посредством отправки налогового уведомления, — рассказала Васильева.

Экономист добавила, что работодателям необходимо выплатить страховые взносы за работников за ноябрь 2022 года не позднее 15 декабря. До 26 числа организации обязаны заплатить акцизы за ноябрь и предоставить декларацию по ним. До того же срока организации и ИП должны погасить налог на добавленную стоимость за третий квартал 2022 года.

Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект, освобождающий дольщиков от уплаты НДФЛ в случае несостоятельности или банкротства застройщика. Документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительства. Предлагаемая налоговая льгота, считают в кабмине, должна предоставляться регионом при отсутствии у дольщика права на возмещение из федеральной казны. Ко второму чтению будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджетов.