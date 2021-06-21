Названы автомобили, быстрее других теряющие в цене

Покупку автомобиля нельзя считать инвестицией, поскольку он требует регулярных вложений и всегда теряет в цене. Уже через год после покупки машина стоит на 10–20% дешевле, чем новая, а через пять лет падение стоимости достигает 40–60%. При этом меньше всего в цене теряют более популярные и востребованные на рынке подержанных автомобилей модели, отметил в интервью агентству ПРАЙМ директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

По оценке эксперта, востребованная и с хорошей репутацией Toyota Camry за первый год эксплуатации потеряет в цене порядка 12%. Её прямой конкурент Volkswagen Passat станет дешевле на 13%, а модель Hyundai Sonata подешевеет на 16%.

При этом трёхлетняя Camry теряет в стоимости 27%, Passat — 30%, а Sonata — 40%.

Груздев утверждает, что наиболее выгодно покупать подержанный автомобиль премиальной марки, чтобы в дальнейшем продать его практически за те же деньги. Премиальные марки стандартных комплектаций в связи со стабильно высоким спросом дешевеют меньшими темпами, и их покупка представляется более выгодной.

Ранее стало известно, что новые автомобили Lada резко подорожают. Президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что в ближайшие пять лет компания представит модели стоимостью от 1 млн рублей.