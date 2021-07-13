Названа стоимость самых дорогих квартир в Москве

Общая стоимость 10 самых дорогих столичных объектов, предложенных на продажу, составляет более 20 млрд рублей. Средняя цена за один квадратный метр элитной недвижимости из данного рейтинга составляет около 2,5 млн рублей. Об этом пишет РБК.

На первое место в списке самых дорогих столичных квартир выходит объект, расположенный в Тверском районе. За 1051 кв. м просят 3,15 млрд рублей. Второе место занимают апартаменты, расположенные в районе Якиманка, площадь объекта составляет 1689 кв. м, а цена — 2,95 млрд рублей. На третьем месте находится квартира в Пресненском районе с площадью 721 кв. м. Её цена — 2,7 млрд рублей, отмечается в сообщении.

После тройки лидеров идёт квартира в Тверском районе площадью 800 кв. м и стоимостью 2,67 млрд рублей. Замыкают пятёрку апартаменты в башне «Восток», которая находится в Пресненском районе. Площадь недвижимости — 2180 кв. м, цена — 2,6 млрд рублей. Оставшиеся объекты находятся в ценовом диапазоне от 1,4 до 2,25 млрд рублей. Все они расположены в Центральном административном округе столицы.

Ранее была названа стоимость самых маленьких квартир в Москве. Самые маленькие квартиры в московских новостройках продаются в ЦАО с площадью 15,7 кв. м за 9,1 млн рублей.