Названа категория пенсионеров, которые получат дополнительные выплаты

В следующем году многие российские пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Пособия полагаются тем, кто имеет стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Такие жители страны имеют право на получение специальной доплаты к пенсии. Она составит 25% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года будет 7555 рублей.

В ПФР напомнили, что будущая пенсия напрямую зависит от объёма страховых взносов, который работодатель выплачивает за конкретного сотрудника.

Ранее сообщалось, что Госдума осенью может принять законопроект о возмещении утерянных в результате мошенничества средств клиентам негосударственных пенсионных фондов.

В этом случае с 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить гражданам средства, если они были переведены с нарушением закона при досрочной смене пенсионных фондов. Сейчас восстановление на пенсионном счёте накопительной пенсии возможно через суд.