Названа категория пенсионеров, которые получат дополнительные выплаты

В следующем году многие российские пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
Пособия
В ПФР напомнили, что будущая пенсия напрямую зависит от объёма страховых взносов, который работодатель выплачивает за конкретного сотрудника.
Ранее сообщалось, что Госдума осенью может принять законопроект о возмещении утерянных в результате мошенничества средств клиентам негосударственных пенсионных фондов.
В этом случае с 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить гражданам средства, если они были переведены с нарушением закона при досрочной смене пенсионных фондов. Сейчас восстановление на пенсионном счёте накопительной пенсии возможно через суд.