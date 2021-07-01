Назван срок, за который можно разбогатеть

Директор по развитию компании Noble Russian Finance Club Александр Зюриков заявил, что долгосрочное инвестирование рано или поздно приносит плоды. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Он подчеркнул , что речь идёт не о периодах в 2–3 года, а в 10–15 лет. Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе финансовые активы растут, несмотря на то что на коротких временных отрезках доходность может быть ниже инфляции или отрицательной.

При этом Зюриков подчеркнул, что на таких больших дистанциях важно понимать, что количество эмитентов может меняться, некоторые могут вовсе утратить свои перспективы и стоимость. В связи с этим эксперт рекомендует не делать ставку на конкретных эмитентов, инвестировать в индексные фонды с минимальными издержками и небольшими суммами.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что фондовый рынок даёт достаточно вариантов разбогатеть как инвестору, так и спекулянту.