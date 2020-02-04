https://static.news.ru/photo/4bb9610c-4769-11ea-ab16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики EastFruit обратили внимание участников плодоовощного рынка на скорость распространения пустынной саранчи, которая уже нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству Кении, Эфиопии, Сомали, а также добралась до Индии, Пакистана и Ирана.

Снижение или полное прекращение экспорта плодоовощной продукции из этих стран может оказать влияние на цены таких товаров, как цитрусовые, тепличные огурцы и помидоры, орехи, яблоки, столовый виноград, капуста, — говорится в сообщении EastFruit.

Эксперты подчёркивают, что Индия, Иран и Пакистан — крупнейшие экспортёры свежей плодоовощной продукции, а Россия входит в число крупнейших импортёров иранской продукции. Если проблема с саранчой не будет устранена до весны, в России могут подорожать ранние ягоды и косточковые культуры.

Как писал NEWS.ru, чрезвычайное положение объявлено в Сомали. Причиной стало нашествие саранчи в Восточной Африке. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что насекомые представляют «серьёзную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной безопасностью в Сомали». Власти опасаются, что не смогут взять ситуацию под контроль до начала сбора урожая в апреле. Объявление режима ЧС означает, что фермерам теперь запрещено использовать самолёты для распыления инсектицидов.