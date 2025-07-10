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10 июля 2025 в 19:53

Салат «Спокойной ночи» — идеальная вкуснота для ночного дожора

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — идеальное решение для тех, кто хочет вкусно перекусить перед сном без вреда для фигуры. Сочетание свежих овощей, мягкого сыра и орехов создает гармоничный вкус, который утоляет голод и не перегружает желудок. Простота приготовления и легкие ингредиенты делают его лучшим выбором для позднего ужина.

Ингредиенты:

  • листья салата — 50 г;
  • огурец — 1 шт.;
  • авокадо — 0,5 шт.;
  • мягкий козий сыр — 30 г;
  • грецкие орехи — 10 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • мед — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Листья салата порвать руками.
  2. Огурец и авокадо нарезать тонкими ломтиками.
  3. Сыр раскрошить пальцами.
  4. Орехи слегка измельчить.
  5. Смешать масло, лимонный сок, мед и соль.
  6. Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

еда
салаты
овощи
сыры
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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