Салат «Спокойной ночи» — идеальная вкуснота для ночного дожора

Этот салат — идеальное решение для тех, кто хочет вкусно перекусить перед сном без вреда для фигуры. Сочетание свежих овощей, мягкого сыра и орехов создает гармоничный вкус, который утоляет голод и не перегружает желудок. Простота приготовления и легкие ингредиенты делают его лучшим выбором для позднего ужина.
Ингредиенты:
- листья салата — 50 г;
- огурец — 1 шт.;
- авокадо — 0,5 шт.;
- мягкий козий сыр — 30 г;
- грецкие орехи — 10 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- мед — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Листья салата порвать руками.
- Огурец и авокадо нарезать тонкими ломтиками.
- Сыр раскрошить пальцами.
- Орехи слегка измельчить.
- Смешать масло, лимонный сок, мед и соль.
- Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать.
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