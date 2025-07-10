Салат «Спокойной ночи» — идеальная вкуснота для ночного дожора

Этот салат — идеальное решение для тех, кто хочет вкусно перекусить перед сном без вреда для фигуры. Сочетание свежих овощей, мягкого сыра и орехов создает гармоничный вкус, который утоляет голод и не перегружает желудок. Простота приготовления и легкие ингредиенты делают его лучшим выбором для позднего ужина.

Ингредиенты:

листья салата — 50 г;

огурец — 1 шт.;

авокадо — 0,5 шт.;

мягкий козий сыр — 30 г;

грецкие орехи — 10 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

мед — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Листья салата порвать руками. Огурец и авокадо нарезать тонкими ломтиками. Сыр раскрошить пальцами. Орехи слегка измельчить. Смешать масло, лимонный сок, мед и соль. Соединить все ингредиенты, аккуратно перемешать.

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