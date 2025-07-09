Самый необычный, но очень вкусный салат! Готовим испанскую «Сиесту»! Фруктовый салат в духе солнечной Барселоны — лёгкий, свежий, с цитрусовой кислинкой и ароматной зеленью. Такой нередко подают в кафе у моря: сочетание сочных апельсинов, яблок, пряных трав и хруста орехов мгновенно переносит в середину жаркого дня на каталонской террасе.
Ингредиенты
- Апельсины — 5 шт.
- Яблоко зелёное — 1 шт.
- Красный лук — 1 шт.
- Сельдерей — 1 веточка
- Изюм — 1 ст. л.
- Фисташки — 1 ст. л.
- Мята — 2-3 веточки
- Кинза — 2-3 веточки
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный перец — по вкусу
Приготовление
- Апельсины очистите и нарежьте небольшими кусочками. Яблоко, лук и сельдерей нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте в салатнике фрукты, овощи, полейте лимонным соком и маслом, приправьте на свой вкус, перемешайте.
- Накройте пищевой плёнкой и уберите на 30 минут. Перед подачей добавьте изюм, зелень, орехи, ещё раз аккуратно перемешайте. Можно подавать!
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