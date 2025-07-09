Самый необычный, но очень вкусный салат! Готовим испанскую «Сиесту»! Фруктовый салат в духе солнечной Барселоны — лёгкий, свежий, с цитрусовой кислинкой и ароматной зеленью. Такой нередко подают в кафе у моря: сочетание сочных апельсинов, яблок, пряных трав и хруста орехов мгновенно переносит в середину жаркого дня на каталонской террасе.

Ингредиенты

Апельсины — 5 шт.

Яблоко зелёное — 1 шт.

Красный лук — 1 шт.

Сельдерей — 1 веточка

Изюм — 1 ст. л.

Фисташки — 1 ст. л.

Мята — 2-3 веточки

Кинза — 2-3 веточки

Оливковое масло — 4 ст. л.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Апельсины очистите и нарежьте небольшими кусочками. Яблоко, лук и сельдерей нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте в салатнике фрукты, овощи, полейте лимонным соком и маслом, приправьте на свой вкус, перемешайте. Накройте пищевой плёнкой и уберите на 30 минут. Перед подачей добавьте изюм, зелень, орехи, ещё раз аккуратно перемешайте. Можно подавать!

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