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09 июля 2025 в 11:30

Самый необычный, но очень вкусный салат! Готовим испанскую «Сиесту»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самый необычный, но очень вкусный салат! Готовим испанскую «Сиесту»! Фруктовый салат в духе солнечной Барселоны — лёгкий, свежий, с цитрусовой кислинкой и ароматной зеленью. Такой нередко подают в кафе у моря: сочетание сочных апельсинов, яблок, пряных трав и хруста орехов мгновенно переносит в середину жаркого дня на каталонской террасе.

Ингредиенты

  • Апельсины — 5 шт.
  • Яблоко зелёное — 1 шт.
  • Красный лук — 1 шт.
  • Сельдерей — 1 веточка
  • Изюм — 1 ст. л.
  • Фисташки — 1 ст. л.
  • Мята — 2-3 веточки
  • Кинза — 2-3 веточки
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Апельсины очистите и нарежьте небольшими кусочками. Яблоко, лук и сельдерей нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте в салатнике фрукты, овощи, полейте лимонным соком и маслом, приправьте на свой вкус, перемешайте.
  2. Накройте пищевой плёнкой и уберите на 30 минут. Перед подачей добавьте изюм, зелень, орехи, ещё раз аккуратно перемешайте. Можно подавать!

Ранее мы готовили чумовой салат из помидоров и красного лука! Невероятная заправка с аджикой.

салат
фрукты
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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