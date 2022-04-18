Налог на «воздух»: как будут взымать плату за цифровые активы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении цифровых прав, который призван полностью легализовать их использование. Речь идёт об операциях с цифровыми активами (ЦФА), начислении НДС и налога на прибыль, а также НДФЛ касательно доходов от их реализации. NEWS.ru разбирался, почему ЦФА — это не криптовалюта и облагать налогом пока нечего, а также, как положения нового закона, если он будет принят, могут быть реализованы и к чему это может привести на практике.

Разрешай, но испугай

Законопроект (№ 106872-8), предусматривающий поправки в налоговое законодательство в части налогообложения операций с цифровыми активами предполагает, что налоговая база будет определяться как разница между ценой реализации цифрового права и ценой его приобретения. После его вступления в силу налог будут обязаны заплатить владельцы цифровых активов, заключавших сделки с 1 января 2022 года. Эксперты портала Forklog подчеркивают, что влияние документа на каждую конкретную сделку желательно изучать отдельно .

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Чтобы разобраться в том, какие налоги и как нужно платить, компании и физические лица нередко обращаются за помощью к специалистам по налоговому праву. И в случае с налогами на цифровые активы, это тоже будет не лишним.

Законопроект находится на стадии обсуждения, а когда будет принят, то его положения вступят в силу в течение месяца, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Помимо депутатов, свой вклад в обсуждение закона может внести и общественность. Однако не следует путать ЦФА и криптовалюту — достаточно распространенная ошибка даже в сообществе цифровых энтузиастов (владельцы и пользователи цифровых активов, которые на свой риск осуществляют операции с ними, не имея возможности делать это в легальном поле).

Налогообложению цифровой валюты, к которой относится и крипта, посвящен другой законопроект (№ 1065710-7), который также находится на стадии обсуждения (во втором чтении) и пока не принят. Однако оба законопроекта косвенно связаны и поля их влияния как-будто пересекаются. Дело в том, что ЦФА вполне могут стать цифровыми валютами, если будут обладать их признаками. Вся сложность заключается в том, что и криптовалюту в журналистской практике не редко называют цифровыми активами, однако регулирование известных всем криптовалют (биткоина, эфира и других) потребует дополнительных поправок в российское законодательство и рассматриваемых законопроектов будет недостаточно.

Сложность в определении цифровых финансовых активов (ЦФА) и их вовлеченности в коммерческую деятельность, а также налоговая отчетность по этой деятельности, могут отпугнуть новичков. Масло в огонь сомнений начинающих инвесторов подлила и Ассоциация банков России, предложив ввести уголовную ответственность для хранящих незадекларированную крипту на некастодиальных кошельках (вне официальных бирж, на которых действует правило регистрации клиента), а также за отказ предоставлять уполномоченным органам ключи при установлении связи должника и кошелька. Предложение Ассоциации появилось одновременно с обсуждением законопроекта о цифровых правах и взбудоражила общественность, придав спорам эмоциональный тон. NEWS.ru опросил экспертов, чтобы внести ясность в понимание перспектив налогообложения цифровых активов.

Сложность VS контроль

На ключевые вопросы о том, что считать налогооблагаемыми цифровыми активами и как будут собираться с них налоги, эксперты ответили неоднозначно.

CEO Bitnalog.com (сервис для законной работы с цифровыми валютами) Дмитрий Мачихин пояснил, что ни одного ЦФА ещё не было выпущено и что такое ЦФА, ещё никто не знает.

Логика законодателя не всегда очевидна и вызвала массу разговоров и путаницы. Во многом так получилось из-за 259-го закона , который вступил в силу ещё в январе 2021 года. В данном законе наряду с цифровыми финансовыми активами вскользь упоминаются и криптовалюты, указывается, что они являются имуществом и что ими нельзя осуществлять взаиморасчеты, оплачивать товары и услуги, — сказал NEWS.ru Мачихин.

Он пояснил, что законопроект о налогообложении цифровых прав «свёл всех с ума и ввёл тотальный ещё больший хаос», поскольку все ждут, что будет принят закон о криптовалютах, который лежит на втором чтении с осени прошлого года и так и не принят. Однако «кто-то продолжает заниматься регулированием ЦФА, тогда как рынку нужно регулирование цифровых валют».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект по обложению ЦФА ничего не несёт и ни к каким последствиям не приведёт. ЦФА не существует, с чего брать налоги — непонятно. Да, именно так, потому что ни одного ЦФА ещё не было выпущено. Вся ситуация вводит людей в заблуждение, — подчеркнул Мачихин.

Он добавил, что уже год с небольшим идут дискуссии о легализации и регулировании криптовалют, но это ничего общего не имеет с ЦФА.

Вице-президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Максим Зеленевский не так категоричен в своих суждениях. Он отметил, что пока у ФНС нет методологии и способов контроля цифровых финансовых активов (ЦФА), но после появления законодательной базы они вскоре появятся.

В соответствии с ФЗ 259 цифровая валюта признана — ЦФА, а следовательно её можно покупать, продавать, также ей можно владеть и распоряжаться. В процессе продажи криптовалюты, полученной после покупки, майнинга, либо другим способом, возникает база налогообложения, с которой и должны уплачиваться налоги, — сказал Зеленевский.

Однако он добавил, что новое законодательство должно регулировать операции со всеми криптоактивами, «иначе какой смысл вводить налогообложение для какого-то одного актива».

Идею уплаты налогов с ЦФА в РАКИБ в целом поддерживают, ассоциация много сделала для того, чтобы вывести подобные операции из тени, а также легализовать майнинг и торговлю.

Эксперт по блокчейн-технологиям, продакт-менеджер компании Erachain Елена Буйдалина в свою очередь отметила, что «разработчикам блокчейна грустно», что про эту технологию в законопроекте ничего нет. Другими словами, передовая деятельность по разработке самых современных блокчейн-технологий так и остается в серой зоне, проект закона о ЦФА её пока не касается. Это затрудняет защиту своих интересов в российских судах для представителей данной сферы. А что касается майнинга, то здесь ещё меньше понимания, в какую сторону направлены решения Минфина и депутатов.

Зачем для майнинга придумывать какой-то особенный налог? По сути, это обычное предпринимательство. У тебя есть ЦОД (Центр обработки данных), ты его организовал и можешь сдавать эти ЦОДы кому-то, и с этого отчитываться. Это как обычные облачные, виртуальные машины, которые сдаются клиентам. Этот бизнес существовал и продолжает существовать. Какой ещё новый налог нужен, я не понимаю и мои коллеги не понимают, — сказала Буйдалина.

Эксперт считает, что есть и другая проблема, которая кроется в самом переходе из области цифровых технологий в сферу коммерциализации их продукта.

Другими словами, налог можно уплачивать только с того, что будет выведено в фиат. А пока цифровые активы обращаются внутри своих цифровых пространств и не обмениваются на фиатные деньги, доказать, что они используются в коммерческих целях и являются ценными цифровыми активами по типу ценных бумаг — очень не просто. Примером такой трудности может быть судебное разбирательство Американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) с компанией Ripple, выпускающей криптовалюту XRP.

Пока в законопроекте нет ничего про NFT («невзаимозаменяемый токен»). Так что этот актив в серой зоне. Конечно, если речь будет идти о картинах, то могут появится налоги, а если это игровые предметы, а не предметы искусства, то вряд ли что-то будет. А ещё вряд ли будут облагать налогом утилитарные токены, баллы, игровые бонусы, — отметила эксперт.

В целом, эксперты считают, что правительство стремится подчинить крипторынок логике традиционных финансов, тогда как возникновение, обмен и плата цифровыми активами — это принципиально новая логика обращения со стоимостями. И сегодня стоимость в буквальном смысле может быть создана из воздуха. Ведь ещё Маркс писал, что ценность чего-либо — это во многом фантазия, фетиш.

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Именно капитализм создаёт обращение этих фетишей в системе формирования меновой стоимости. Традиционные деньги эти фетиши как раз и выражали в стоимостном исчислении. А новые деньги, которыми являются криптовалюты, а тем более NFT — это следующий шаг не только в выражении стоимости, но и в её создании и капитализации. Здесь традиционная логика не подходит. Примечательно, что и в работе старого-то капитализма далеко не все разобрались, но уже возникает потребность — разобраться в новом. Другое дело, что налоги всё равно платить необходимо.

Заплати с крипты

Самое главное, что должны помнить люди, которые владеют криптой в России, это обязанность — платить налог на прибыль, полученную от торговли криптовалютами, напоминает Дмитрий Мачихин.

Если был факт выхода в рубли, при этом этот факт сопряжён с прибылью, то налог на прибыль с крипты платить надо, это делается путём подачи 3-НДФЛ декларации, с помощью подсчета всех ваших операций и грамотного высчитывания налогооблагаемой базы. Сделать это можно вручную или через специальные сервисы, например через те, которые разрабатываем мы, — отметил Мачихин.