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Руководство украинского предприятия отмечает, что заключение сделки стало возможным благодаря разъяснению «Нафтогазом» рисков строительства «Северного потока — 2», а также введению американскими властями санкций в отношении газопровода,
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».
Президент США Дональд Трамп 20 декабря
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