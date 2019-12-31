Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания «Нафтогаз» поблагодарила власти Соединённых Штатов за поддержку энергетической безопасности на Европейском континенте при заключении контракта с «Газпромом».

Руководство украинского предприятия отмечает, что заключение сделки стало возможным благодаря разъяснению «Нафтогазом» рисков строительства «Северного потока — 2», а также введению американскими властями санкций в отношении газопровода, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января 2020 года. По его словам, большая сделка «восстановила баланс интересов сторон».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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