Национальную программу поддержки экономики 1 июня представят Путину

https://static.news.ru/photo/3806cdbe-a017-11ea-bcc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину 1 июня будет представлена общенациональная программа по поддержке экономики на 2020-2021 годы. Об этом 27 мая сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, члены правительства в настоящее время завершают разработку и обсуждение национальной программы по поддержке экономики. Её задача, отметил Борисов, заключается в обеспечении выхода из кризисной ситуации и приведении российского экономического сектора к параметрам, которые были до кризиса.

Эта программа будет 1 июня представлена президенту на рассмотрение, на одобрение и меры, предусмотренные в этой программе, предусматривают серьёзные вложения в различные направления секторов экономики, — цитирует Борисова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, дат и намёток по проведению Госсовета по формату восстановления российской экономики на данный момент нет. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что возможны разные форматы проведения Госсовета. Однако точного времени Песков назвать не смог.