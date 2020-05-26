Песков: формат плана восстановления экономики РФ пока не согласован

https://static.news.ru/photo/52615192-9f46-11ea-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дат и намёток по проведению Госсовета по формату восстановления российской экономики на данный момент нет. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На данный момент нет ясности по тому формату, в котором будет согласовываться этот общенациональный план, и пока намёток по проведению Госсовета нет, — цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что возможны разные форматы проведения Госсовета. Однако точного времени Песков назвать не смог.

Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников в интервью журналисту Александру Любимову сообщил, что объём антикризисной программы поддержки российской экономики из-за COVID-19 превысил 3 трлн рублей.

При этом, как отметил министр экономического развития Максим Решетников, важны не только объём, но и эффективность использования средств. Важным он назвал тот момент, когда деньги доходят до адресата, которому они нужны.

Как писал NEWS.ru, у Кремля отсутствует позиция по амнистии штрафов за нарушение самоизоляции.