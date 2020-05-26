У Кремля отсутствует позиция по амнистии штрафов за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/762c77ee-9f43-11ea-ae27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По отмене полного или частичного наказания из-за нарушения карантинных мер у Кремля нет конкретной позиции, так как это является темой региональных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал предложение главы СПЧ Валерия Фадеева отменить подобные штрафы. Речь идёт также о штрафных санкциях, выписанных на основании данных столичного приложения «Социальный мониторинг».

Тут нет какого-то чёткого мнения, в данном случае это не вопрос президента, это всё-таки вопрос реализации тех самых дополнительных полномочий, которые получили главы регионов в связи с экстраординарной ситуацией, связанной с коронавирусом, — цитирует Пескова ТАСС.

Сейчас от жителей Москвы поступило 2,5 тыс. жалоб на неверно выписанные штрафы за нарушение ими режима самоизоляции. Начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что в ближайшее время могут быть отменены 370 штрафов пользователей приложения «Социальный мониторинг».

При этом в планы властей Москвы на сегодняшний день не входит отмена приложения «Социальный мониторинг», введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Россияне заждались лета. Но для многих оно, к сожалению, начнётся не с поездки на море. Регионы постепенно начинают выходить из режима самоизоляции и возвращаться к прежней жизни. Тем не менее заболевших в России пока много, и до плато нам ещё далеко. Однако к предстоящим изменениям в июне стоит подготовиться заранее. Подробности — в материале NEWS.ru.