В Москве могут аннулировать 370 штрафов за нарушение самоизоляции

https://static.news.ru/photo/5000f304-9f3b-11ea-bd38-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В настоящее время от жителей Москвы поступило 2,5 тыс. жалоб на неверно выписанные штрафы за нарушение ими режима самоизоляции. Начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что в ближайшее время могут быть отменены 370 штрафов пользователей приложения «Социальный мониторинг».
У нас порядка 170 обращений, где мы видим, что люди находились в КТ-центре, а также у нас есть порядка 200 обращений по поводу штрафов, когда человек уже в стационаре — то есть поменял свой статус с домашнего лечения на госпитализацию. И по таким обращениям мы в ближайшие дни принимаем решение и отменяем штрафы, — сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Данчиков.
Как писал NEWS.ru, в планы властей Москвы на сегодняшний день не входит отмена приложения «Социальный мониторинг», введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 26 мая сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, городское правительство считает, что приложение выполняет возложенную на него функцию.