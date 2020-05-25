В Москве могут аннулировать 370 штрафов за нарушение самоизоляции

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В Санкт-Петербурге в этом году запланировали промыть более 100 памятников и мемориальных досок. Музейные сотрудники предварительно оценивают их сохранность и, если состояние позволяет, вносят в план.

В плане промыть более 80 объектов, в составе которых находятся более 100 памятников, а также 40 мемориальных досок, — рассказала «Невским Новостям» заведующая службой по уходу и содержанию памятников музея...