Столичные власти не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

В планы властей Москвы на сегодняшний день не входит отмена приложения «Социальный мониторинг», введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 26 мая сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, городское правительство считает, что приложение выполняет возложенную на него функцию.
Мы на сегодняшний день не готовы говорить об отмене «Социального мониторинга». Приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что оно ту функцию, которая на него возложена, выполняет, — заявил Немерюк в эфире радио «Эхо Москвы».
Как писал NEWS.ru, штраф в четыре тысячи рублей получила профессор РУДН Ирина Карабулатова. Причиной денежного взыскания стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».
Как рассказала Карабулатова, в период эпидемии у неё обострилось хроническое заболевание. Она вызвала врача, который диагностировал у женщины ОРВИ. Во время посещения доктора профессор подписала постановление о необходимости соблюдения изоляции.
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