Столичные власти не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что трое российских моряков, которые ранее были захвачены пиратами в территориальных водах Бенина, на данный момент освобождены и скоро вернутся в Россию.

По её словам, россиян, которые были членами экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher, освободили 23 мая. Пираты захватили старшего помощника капитана Сигунова, старшего механика Зайцева и электромеханика Супруна в числе остальных заложников...