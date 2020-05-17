Прикованную к постели москвичку оштрафовали за нарушение изоляции

https://static.news.ru/photo/f7d3bfba-98ee-11ea-bed1-fa163e074e61_660.jpg Ирина Карабулатова (архивное фото) Фото: Ирина Карабулатова/vk.com

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, уже год из-за проблем со здоровьем прикованная к постели, была оштрафована на четыре тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Причиной денежного взыскания с преподавателя стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».

Как рассказала Карабулатова, в период эпидемии у неё обострилось хроническое заболевание. Она вызвала врача, который диагностировал у женщины ОРВИ. Во время посещения доктора профессор подписала постановление о необходимости соблюдения изоляции.

Через некоторое время Карабулатовой пришёл штраф. Сама профессор сообщила, что у неё нарушено 90% двигательных функций, поэтому она, по собственным словам, уже год «соблюдает самоизоляцию». Как отметила педагог, её оштрафовали без предупреждений или звонков за отсутствие приложения «Социальный мониторинг».

Я была бы рада оплатить штраф, если бы служба главконтроля меня не отфутболила. Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение. Кто-то получил за это большие деньги? Это способствует тому, чтобы росли протестные настроения, — цитирует профессора портал Znak.

Как ранее писал NEWS.ru, прокуратура начала проверку по сообщениям об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефёдова.

Незадолго до этого стало известно, что персональные данные оштрафованных оказались доступны на сайтах оплаты штрафов.