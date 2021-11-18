Набиуллина заявила о росте продовольственной инфляции до двузначных цифр

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. На рост цен на продукты повлияли не очень хороший урожай, повышение глобальных цен, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения числа мигрантов. Уровень инфляции необходимо снизить сейчас, в противном случае пострадают самые незащищённые группы населения, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели четыре процента. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная — уже, к сожалению, двузначная, — отметила она.

По базовому прогнозу ЦБ, в следующем году инфляция составит 4–4,5%. Проводимая Банком России политика будет способствовать выходу на траекторию устойчивого и сбалансированного роста экономики, отметила Набиуллина.

Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что не исключает повторного резкого роста цен на продукты питания в следующем году. Это связано с не очень хорошим урожаем сельхозкультур, который может продолжать влиять на стоимость продуктов в первой половине 2022-го, считает он.

Ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев пообещал не допустить дефицита продуктов в стране. По его словам, в мире наблюдается «абсолютно нездоровая» тенденция на глобальных рынках продовольствия, важно отвязать внутренние цены от мировых. При этом министр признал, что цены сильно растут на овощи, картофель и на мясо. Патрушев пообещал, что власти увеличат поддержку этих отраслей.