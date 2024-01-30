«Ждем торможения»: Набиуллина оценила ситуацию с ценами на рынке жилья в РФ Набиуллина: Центробанк России ожидает снижения темпов роста цен на жилье

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Эльвира Набиуллина

Специалисты Центробанка РФ прогнозируют скорое торможение роста цен на недвижимость в России, заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости. При этом она подчеркнула, что цены на жилье будут отличаться в зависимости от региона. Это обусловлено тем, что темпы роста цен в разных частях страны отличались.

Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. Если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами, — рассказала Набиуллина.

Глава Центробанка России также отметила, что программы льготной ипотеки не сделали жилье доступным и лишь привели к росту цен на недвижимость в России. По ее мнению, льготная ипотека должна стать адресной. Программу семейной, сельской и дальневосточной ипотеки следует оставить, а остальные — свернуть, подытожила она.

Согласно статистическим данным, предоставленным порталом «Мир квартир», цены на квартиры в новостройках в России подорожали примерно на 15% с начала 2023 года. Вторичное жилье подорожало примерно на 14%. Наибольший рост цен на жилье был зафиксирован в Мурманске (+35%), Челябинске (+39%), Нижнем Тагиле (+43%), а также в Магнитогорске (+46%). В Москве и Санкт-Петербурге квартиры в новостройках подорожали на 10% и 8% соответственно.

Минфин России ранее подсчитал расходы бюджета на продление программы льготной ипотеки. По данным ведомства, бюджет потеряет около 1 трлн рублей в течение ближайших трех лет. По мнению специалистов, в программу следует внести изменения, чтобы она стала более эффективной.