В Минфине оценили затраты на продление льготной ипотеки Минфин РФ: расходы бюджета на продление льготной ипотеки составят 1 трлн рублей

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Дополнительные расходы госбюджета на продление льготной ипотеки составят порядка 1 трлн рублей в течение трех лет, рассказали РБК в Минфине России. В ведомстве также добавили, что в ипотечные программы необходимо внести изменения для повышения их эффективности.

Дополнительные бюджетные средства на 2024–2026 годы на продление льготных ипотечных программ составят около 1 трлн рублей, — цитирует издание ответ министерства на вопрос о расходах.

В ведомстве отметили, что льготным ипотечным программам требуется трансформация на более адресный формат. В этом случае они будут более эффективными и действительно помогут тем, кто нуждается в поддержке государства при приобретении жилья, сказали в Минфине.

В России существует несколько ипотечных программ с государственной поддержкой. Самыми популярными из них являются льготная ипотека на новостройки под 8% и семейная ипотека. Программы действуют до 1 июля 2024 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости продления льготной ипотеки. Он также допустил включение в число таких программ выдачу кредитов на вторичное жилье. При этом глава государства подчеркнул, что важно избежать злоупотреблений выделенными на это средствами.