Набиуллина: Россия прошла пик роста цен на недвижимость

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила, что Россия прошла пик роста цен на недвижимость. Также глава Центрального банка заявила, что процентные ставки по ипотеке в ближайшее время могут немного вырасти. Она посоветовала не торопиться сейчас покупать жильё, а «лучше внимательно оценить ситуацию».

Надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного увеличиться, но у нас произошёл серьёзный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, что они не будут расти такими темпами, — сказала Набиуллина.

Ранее Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2021 года превысит 8%. По её словам, это значительно больше цели Центробанка в 4%. Набиуллина отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке. В течение года дорожали автомобили и стройматериалы.

Глава Банка России также добавила, что высокий уровень инфляции можно снизить за два-три года, однако для этого необходим определённый уровень доверия вместе с низким уровнем инфляционных ожиданий. Она подчеркнула, что ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию в России к уровню 4% в конце 2022 года.

