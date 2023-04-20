Набиуллина раскрыла стоимость переводов в цифровых рублях Набиуллина заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян

Фото: Государственная Дума

Эльвира Набиуллина

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для граждан, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сумма для пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц, что как минимум в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей.

Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька <...>. Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке — например, если вы получили цифровые рубли от кого-то еще, — можно будет переводить себе или другому человеку без процентов, — заявила она.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк готов приступить к пилотированию цифрового рубля. По ее словам, после этого ЦБ сможет предложить его всем.

Экономист Тимур Аитов ранее рассказал, что цифровой рубль повысит контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а прозрачность платежей позволит противодействовать коррупции. Путем так называемого окрашивания цифровой рубль также позволит учитывать ограничения при использовании субсидий и материнского капитала, а также других пособий, которые можно тратить только на определенные цели, отметил эксперт.