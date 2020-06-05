Набиуллина порадовалась замедлению инфляции в России

https://static.news.ru/photo/95cf6e86-a730-11ea-84aa-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен, спровоцированный пандемией коронавируса, в мае оказался намного ниже предсказанного Центробанком, заявила его председатель Эльвира Набиуллина.

По словам главы ЦБ, в прошлом месяце инфляция приблизилась к 4% в годовом выражении, «что существенно ниже, чем в апреле». В майские праздники цены не увеличивались, а потом товары дорожали на 0,1% в неделю.

Этому способствует укрепление рубля на фоне стремительного восстановления цен на нефть в прошлом месяце. Но определяющим фактором для роста цен будет оставаться сдержанный спрос — как внутренний, так и внешний, — цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Председатель Центробанка отметила, что на расчёты могли повлиять сезонные товары, а также введённые в стране карантинные ограничения, поэтому реальная инфляция может оказаться ниже.

Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития назвало 4% ожидаемым уровнем годовой инфляции в 2020–2023 годах в опубликованном в конце мая прогнозе социально-экономического развития страны.

Аналитики международного агентства Fitch в мае ухудшили прогноз по экономике России, предсказав падение ВВП с 3,3% на 5% по итогам 2020 года.