Набиуллина порадовалась замедлению инфляции в России

Рост цен, спровоцированный пандемией коронавируса, в мае оказался намного ниже предсказанного Центробанком, заявила его председатель Эльвира Набиуллина.
По словам главы ЦБ, в прошлом месяце инфляция приблизилась к 4% в годовом выражении, «что существенно ниже, чем в апреле». В майские праздники цены не увеличивались, а потом товары дорожали на 0,1% в неделю.
Этому способствует укрепление рубля на фоне стремительного восстановления цен на нефть в прошлом месяце. Но определяющим фактором для роста цен будет оставаться сдержанный спрос — как внутренний, так и внешний, — цитирует Набиуллину «Интерфакс».
Председатель Центробанка отметила, что на расчёты могли повлиять сезонные товары, а также введённые в стране карантинные ограничения, поэтому реальная инфляция может оказаться ниже.
Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития назвало 4% ожидаемым уровнем годовой инфляции в 2020–2023 годах в опубликованном в конце мая прогнозе социально-экономического развития страны.
Аналитики международного агентства Fitch в мае ухудшили прогноз по экономике России, предсказав падение ВВП с 3,3% на 5% по итогам 2020 года.
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