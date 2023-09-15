Набиуллина назвала причину повышения ключевой ставки Набиуллина: ключевая ставка повышена для сокращения инфляции

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Эльвира Набиуллина

Регулятор повысил ключевую ставку до 13% для сокращения инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Само по себе резкое движение курса валют, по ее словам, не является риском финансовой стабильности.

Резкое движение курса само по себе не является риском финансовой стабильности, но привело к повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку, — объяснила глава ЦБ.

О том, что Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых, регулятор сообщил в пятницу, 15 сентября. Решение принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска.

Также увеличен и прогноз инфляции на 2023 год до 6-7% с учетом фактического ускорения темпов роста цен. По словам Набиуллиной, регулятор не прогнозирует риски для финансовой стабильности. В конце 2024 года «под влиянием действий» Банка России ключевая ставка вернется к целевому уровню и закрепится, заявила глава ЦБ.

По мнению начальника отдела исследования инвестиционных стратегий компании «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, на этом фоне банки произведут небольшую коррекцию ставок по потребкредитам и ипотеке. Это по его словам, может начаться уже со следующей недели.