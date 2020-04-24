Набиуллина: ЦБ РФ не будет продавать золотой запас

https://static.news.ru/photo/487caebe-8633-11ea-9c93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Reisinger/Global Look Press

Центробанк РФ не будет продавать свой золотой запас. Драгоценный металл необходим для диверсификации активов, а валюты пока достаточно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

У нас и валюты достаточно, по всем параметрам наши золотовалютные резервы достаточны — и для поддержки импорта, и в соотношении с краткосрочным долгом, по всем показателям. Поэтому продавать золото не видим необходимости, — приводит её слова агентство ПРАЙМ.

Накануне ведомство установило новый рекорд продажи валюты на внутреннем рынке для снижения волатильности. Расчётами на 23 апреля 2020 года показатель составил 23 млрд рублей.

Предыдущая сумма равнялась 19,2 млрд рублей. ЦБ с 10 марта 2020-го проводит упреждающие продажи в рамках реализации бюджетного правила. Таким образом ведомство пытается повысить предсказуемость денежных властей в условиях обвала нефтяных котировок. За весь период финансовых операций сумма составила 398,7 млрд рублей.

Как ранее писал NEWS.ru Набиуллина рассказала, что объявленный ранее рисковый сценарий устарел и ближе к осени будет представлен новый. По её словам, Центробанк может ввести дополнительные меры поддержки экономики.