Расходы на российский Интернет резко увеличат

https://static.news.ru/photo/4f590712-bb0e-11eb-88ca-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти собираются потратить на создание контента в Интернета в три с лишним раза больше запланированного — вместо 3 млрд рублей 10 млрд, передаёт ТАСС со ссылкой на первого замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заявление сделано во время 25-го Российского интернет-форума (РИФ).

По словам чиновника, необходимо развивать систему софинансирования, когда в одни и те же проекты инвестируют и государство и предприниматели. Оператором создания онлайн-продуктов для молодёжи является Институт развития интернета (ИРИ). Проектам-победителям выдадут средства в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

С прошлого года впервые появился проект в рамках Института развития интернета, когда государство выделило 3 млрд рублей на то, чтобы соинвестировать проекты по созданию русскоязычного контента в аудиовизуальных сервисах. У нас сейчас принято решение о том, что этот объём увеличивается до 10 млрд рублей, — отметил Кириенко.

Он также предложил представителям IT-индустрии участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу. Политик подчеркнул, что в последнее время между представителями власти и IT-компаний сложился хороший уровень взаимопонимания, который, однако, можно и улучшить. Для этого, по мнению Кириенко, в Госдуме должны быть представители соответствующей отрасли.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин во время обращения к участникам просветительского марафона «Новое знание» назвал Россию страной уникальных возможностей для тех, кто обладает талантом. По его словам, общество «Знание» способно помочь молодым людям найти свой путь к успеху в учёбе, в работе и в любых других направлениях.