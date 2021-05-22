Кириенко позвал айтишников в Госдуму

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что в Евросоюзе хотят диалога с Россией, но Кремль в данный момент не проявляет заинтересованность. По мнению политика, отношения между РФ и ЕС «напряжены и отягощены», передаёт радиостанция O1.

Чиновник также отметил сферы сотрудничества между Москвой и Брюсселем — это климат и энергетика. Глава ведомства подчеркнул, что в этом направлении стороны «хотят и должны работать вместе». Я очень надеюсь,...