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Кириенко позвал айтишников в Госдуму

17:44, 22 мая 2021
Сергей Кириенко Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко предложил представителям IT-индустрии участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу. Его слова приводит ТАСС.

Кириенко в ходе своего выступления на Российском интернет-форуме подчеркнул, что в последнее время между представителями власти и IT-компаний сложился хороший уровень взаимопонимания, который, однако, можно и улучшить. Для этого, по мнению Кириенко, в Госдуме должны быть представители соответствующей отрасли.

Чтобы так по уму было в Госдуме пяточек представителей IT-сообщества, хорошо понимающих предмет. У нас целый ряд законов был бы квалифицированнее, обсуждение шло существенно конструктивнее, — отметил представитель АП.

Ранее политолог Станислав Белковский назвал Кириенко одним из возможных кандидатов на пост мэра Москвы.

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