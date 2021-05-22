Кириенко позвал айтишников в Госдуму

Первый заместитель руководителя Администрации президента (АП) Сергей Кириенко предложил представителям IT-индустрии участвовать в предстоящих выборах в Государственную думу. Его слова приводит ТАСС.
Кириенко в ходе своего выступления на Российском интернет-форуме
Чтобы так по уму было в Госдуме пяточек представителей IT-сообщества, хорошо понимающих предмет. У нас целый ряд законов был бы квалифицированнее, обсуждение шло существенно конструктивнее, — отметил представитель АП.
Ранее политолог Станислав Белковский назвал Кириенко одним из возможных кандидатов на пост мэра Москвы.