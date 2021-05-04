Политолог рассказал, куда уйдёт Собянин после выборов мэра Москвы

Сергей Собянин вполне может занять пост первого вице-премьера, как в своё время Дмитрий Медведев в 2007 году. И с этого поста он может стать преемником президента, считает политолог Станислав Белковский, мнение которого приводит «Собеседник».
Полномочия Сергея Собянина на посту мэра Москвы
По мнению Белковского, в данный момент на пост мэра Москвы есть три реальных претендента. Это Сергей Кириенко, который избирался на данную должность ещё в 1999 году, Игорь Шувалов, который проиграл в 2010 году выборы на пост столичного мэра Сергею Собянину, и нынешний премьер Михаил Мишустин, для которого этот пост может стать прекрасным «запасным аэродромом».
Как сообщалось ранее, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко в ходе семинара для вице-губернаторов рассказал, какой результат приемлем на выборах в Государственную думу для партии «Единая Россия». Он поставил перед заместителями руководителей российских регионов по внутренней политике цели, которых необходимо достичь.