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Экономика

На привлечение врачей в регионы власти выделят 18 млрд рублей

13:08, 28 января 2021 14
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство выделит более 18 млрд рублей из федерального Фонда обязательного медицинского страхования на привлечение в региональные больницы и поликлиники врачей и среднего медперсонала. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что сегодня, с учётом пандемии, система здравоохранения испытывает особенную потребность в кадрах. Власти рассчитывают, что за счёт этих средств и увеличения фондов оплаты труда медорганизаций число врачей возрастёт на 14 тысяч, а работников среднего медперсонала — примерно на 26 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Мишустин также добавил, что на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний в текущем году будет выделено 1,2 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в декабре депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о страховании медиков выплатами до 2 млн рублей. Авторы инициативы отметили, что за время пандемии от коронавируса в России погибли сотни медиков, у многих врачей и медсестёр значительно пошатнулось здоровье. Теперь им самим требуется дорогостоящая медпомощь, но средства на неё есть не у всех.

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