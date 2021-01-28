На привлечение врачей в регионы власти выделят 18 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/c7c301ee-6154-11eb-8c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство выделит более 18 млрд рублей из федерального Фонда обязательного медицинского страхования на привлечение в региональные больницы и поликлиники врачей и среднего медперсонала. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что сегодня, с учётом пандемии, система здравоохранения испытывает особенную потребность в кадрах. Власти рассчитывают, что за счёт этих средств и увеличения фондов оплаты труда медорганизаций число врачей возрастёт на 14 тысяч, а работников среднего медперсонала — примерно на 26 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Мишустин также добавил, что на выплаты медикам за выявление онкозаболеваний в текущем году будет выделено 1,2 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что в декабре депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы проект закона о страховании медиков выплатами до 2 млн рублей. Авторы инициативы отметили, что за время пандемии от коронавируса в России погибли сотни медиков, у многих врачей и медсестёр значительно пошатнулось здоровье. Теперь им самим требуется дорогостоящая медпомощь, но средства на неё есть не у всех.