«На двух стульях»: Польшу упрекнули в использовании российского газа Политолог Вершинин: в Варшаве отказываются от газа из РФ, но продолжают им пользоваться

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Польша после остановки поставок российского газа стала получать его через Германию, понимая последствия отказа от топлива, сообщил кандидат политических наук Александр Вершинин ФБА «Экономика сегодня». В Варшаве публично отказываются от энергоресурсов из России, но продолжают ими пользоваться, заметил он.

Польша сейчас пытается усидеть на двух стульях: мы такие молодцы, нам не нужен газ «агрессора», мы публично и пафосно откажемся платить за топливо рублями, но втихомолку продолжим покупать его через Германию. Они испугались и поняли последствия отказа от газа, — сказал Вершинин.

Он добавил, что Варшава может попытаться получать российское топливо и другими способами. Вершинин задался вопросом, как на это отреагирует Запад, и отметил, что так доказывать преданность Украине не лучший вариант.

Увеличить поставки газа в Болгарию и Польшу готовы Германия и Греция. Об увеличении газовых поставок свидетельствует в том числе увеличение объёмов бронирования газовых мощностей на точке приёма-сдачи Кулата-Сидирокастро, а также рост объёмов прокачки газа через пункт пропуска Малнов.

Глава информационного агентства Baltnews Андрей Стариков ранее сообщил, что страны Прибалтики увеличили импорт российской электроэнергии, несмотря на заявления, что намерены отказаться от энергоресурсов из России. Латвия, Литва и Эстония много лет держат курс на энергонезависимость от Москвы, отметил он.