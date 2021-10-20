МВФ одобрил выбор мер России по поддержке во время пандемии

Политика российских властей в ходе пандемии была правильной, что позволило экономике страны быстро восстановиться. Об этом заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер, добавив, что при этом всё равно экономике потребуются структурные реформы для увеличения производительности и дальнейшего роста, сообщает РИА Новости.

Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала [рост], как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место, — сказал Каммер.

Однако он отметил, что в среднесрочной перспективе для России важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост. По его мнению, эти два показателя станут в будущем главной ахиллесовой пятой российской экономики.

В настоящее время Россия входит в топ-5 стран мира по объёму международных резервов, уступая по данным показателям только Китаю, Японии, Швейцарии и Индии.

Ранее в Счётной палате уточнили, что с начала 2015 года резервы выросли на $235 млрд. Также в ведомстве рассказали, что за последние годы страна заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.