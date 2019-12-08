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Компания ОАО «РЖД» с воскресенья, 8 декабря, меняет график движения поездов и увеличивает их количество. Новый график будет действовать в течение года, в нём появятся 46 новых маршрутов и 14 новых дневных поездов.

Увеличивается количество поездов дальнего следования, в том числе и двухэтажных. Ускоряются в пути 334 состава, будут добавлены электрички. Количество поездов дальнего следование увеличится до 583 пар в 433 сообщениях, по...