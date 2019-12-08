Международный валютный фонд (МВФ) достиг договорённости с властями Украины о займе $5,5 млрд сроком на три года по новой программе кредитования. Её целью является ускорение экономического роста, искоренение коррупции и повышение благосостояния людей.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой,
Договорённость предусматривает кредитование на 4 млрд SDR (специальных прав заимствования, около $5,5 млрд. — NEWS.ru).
Ранее NEWS.ru сообщал, что инициативы действующей украинской власти направлены на выполнение воли Соединённых Штатов и МВФ, а не на благо жителей страны. Такое мнение высказал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, самое страшное для страны заключается в том, что она сейчас полностью находится под внешним управлением.
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