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Москва исчерпает все денежные запасы до конца года

08:25, 12 августа 2021
Москва исчерпает все денежные запасы до конца года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Москва полностью исчерпает собственные денежные резервы до конца текущего года. Однако в качестве буфера ликвидности у российской столицы останутся наличные средства бюджетных учреждений, сообщает РБК со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

Отмечается, что по состоянию на начало июля Москва накопила около 940 млрд рублей денежных резервов. По мнению экспертов, в оставшиеся месяцы текущего года столица израсходует половину из этих средств.

Это обусловлено стремлением городских властей поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований. Резервы Москвы состоят из собственных накоплений (около 440 млрд рублей) и средств госучреждений (порядка 500 млрд рублей).

Аналитики S&P также подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг столицы на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. Такой же показатель эксперты присвоили и суверенному рейтингу России.

Ранее сообщалось, что Москва и Санкт-Петербург стали лидерами среди российских регионов по зарплатному неравенству. В частности, в столице наименее оплачиваемые 10% получают на руки 20 тысяч рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тысячи рублей.

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