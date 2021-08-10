В Москве, Санкт-Петербурге, в Подмосковье и Тюменской области зафиксировано самое большое в России зарплатное неравенство. Это показали результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Минимальная разница в зарплатах — в Туве и Алтайском крае. Доцент, заместитель декана факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС Илья Матвеев, занимающийся в том числе изучением неравенства, в интервью NEWS.ru рассказал, как расслоение меняет мегаполисы, как это связано с проблемой трудовой миграции и что можно этой тенденции противопоставить.

— Что вы думаете о результатах исследования?

— Это ожидаемые результаты. В Москве и Санкт-Петербурге концентрируется самое большое число высокооплачиваемых позиций на рынке труда в таких секторах, как информационные технологии и финансы, где самые высокие зарплаты. Чем больше таких людей, тем выше неравенство. Санкт-Петербург и Москва соответствуют моделям постиндустриальных глобальных городов, где есть дуалистический рынок труда: меньшинство высокооплачиваемых работников и большинство низкооплачиваемых, работающих в сферах услуг. Промышленная экономика была более равной, так как большинство людей работали в промышленности и зарплаты там были у всех примерно одинаковые. По исследованию видно, что чем выше ВВП, тем сильнее в регионе неравенство.

Илья Матвеев i_matveev/vk.com

— Можно сделать вывод, что неравенство не так плохо, главное, чтобы ВВП был высоким.

— На самом деле нет, так как это говорит о том, что результаты экономического роста распределяются неровно. В регионах с большим неравенством большую часть от экономического роста получает меньшинство. Лучше иметь ситуацию, как в Москве, чем, скажем, на Алтае, но и ситуация в Москве неидеальная.

— Можно ли сказать, что в промышленных городах, вроде Тольятти, экономика справедливее?

Тольятти, РоссияSerguei Fomine/Global Look Press Тольятти, РоссияSerguei Fomine/Global Look Press

— Это скорее общее наблюдение, что, когда промышленность доминировала в период, например, 70-х годов на Западе, было более справедливое распределение зарплат. Когда доминирует сфера услуг, неравенство увеличивается. В Тольятти проблема с деиндустриализацией: на АвтоВАЗе раньше работало 100 тысяч человек, а сейчас 30 тысяч, так что там тоже большая проблема с неравенством. Однако там у работника завода и руководства зарплата хоть и отличается, но не в сотни раз. А в банке у менеджмента бонусы в 100 или 500 раз больше, чем у обычного клерка.

— Как это влияет на социальную ситуацию в Москве, Петербурге и в других городах?

— Это, конечно, влияет негативно. Сам по себе статус постиндустриального города с развитой экономикой не избавляет нас от социального напряжения между теми, кто получает высокие и низкие зарплаты. Не говоря уже о том, что есть ещё меньшинство сверхбогатых, получающих доход с капитала, у которых ещё более астрономические суммы прибыли. Москва — один из лидеров в мире по числу миллиардеров. У людей складывается ощущение, что город, в котором они живут, — для богатых, при этом сами они такими богатыми не станут.

— Это одна из причин, почему на различные акции протеста в Москве и Петербурге выходит больше людей?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Не думаю. Исследования, которое проводились по этой теме, свидетельствуют о том, что самые бедные в оппозиционных протестах не участвуют. Доходы людей, выходящих протестовать, повыше, чем в среднем по Москве. Однако ситуация потихоньку меняется.

Москва — город максимально несправедливый, хотя и есть разница между ею и остальной Россией. При этом образование и медицина точно так же недофинансируются в столице, как и в остальных регионах. Однако, например, в Москве большой бюджет на благоустройство, больше, чем во всех регионах вместе взятых. Такого же пропорционального улучшения финансирования школ и больниц нет, хотя они, конечно, лучше финансируются.

— Мне кажется, что алтаец скажет, что ему всё равно, какой разрыв в неравенстве, если у него будет, как в Москве.

Барнаул, Россияofficial.barnaul/vk.com Барнаул, Россияofficial.barnaul/vk.com

— Конечно, экономический рост был бы всем регионам России полезен. В Москве он происходит быстрее, чем в России. Однако в любом случае повторить на Алтае Москву не получится. Не бывает в стране больше, чем один-два крупных глобальных городов. Они уже у себя сосредоточили все преимущества. Скажем, международные фирмы хотят иметь одно представительство в России — оно будет в Москве, а не на Алтае или в Туве. Это уже огромная доля сверхдоходов, которые не светят другим регионам. Это проблема региональной политики — государство должно перераспределять деньги между регионами. Особенно в такой стране, как Россия, где большая разница потенциалов между регионами.

Многие либералы говорят о том, что нужно все деньги оставлять регионам. Я считаю, что это неправильное требование: чем больше денег останется в регионах, тем больше останется в Москве. Столица будет ещё меньше делиться с регионами, в ней расцветут дворцы, а число миллиардеров увеличится в два раза. С Москвы можно бы было ещё больше собирать денег и отдавать регионам, так уже происходит, на самом деле. Москва, Петербург — это ведь города-доноры.

Возьмём реновацию — в чём её фундаментальный смысл? Москва не хочет делиться деньгами с другой Россией, поэтому была придумана программа по сносу нормальных домов, замене их на новые, лишь бы только деньги оставались в столице. Речь идёт о программе на триллионы рублей, и главное, что они остаются в московском строительном и банковском комплексах, которые их прокручивают.

Если бы не это, то федеральные власти сказали бы: «А зачем вам лишние деньги? Может быть, мы их заберём у вас?» Но они говорят, что нет, мы переселим миллион человек из нормального жилья в новое. Есть налоговый момент — компании, работающие в регионах, должны там быть зарегистрированы, а не в Москве. Власть работает над этим, но недостаточно активно.

— Петербург — это мини-версия Москвы или чем-то отличается в этом смысле?

Санкт-Петербург, РоссияСергей Булкин/NEWS.ru Санкт-Петербург, РоссияСергей Булкин/NEWS.ru

— Это мини-версия. Денег в нём сильно меньше, и по своей экономической структуре это скорее провинция. Хотя всё равно тут, например, больше людей в IT и так далее. Тем не менее Москва оторвалась от Петербурга очень сильно.

— Про неравенство между столицей и регионами ясно, а как можно исправить неравенство внутри Москвы?

— Повышением минимальной зарплаты. На самых низкооплачиваемых должностях там, как и в Петербурге, зарплата ниже реального прожиточного минимума. При этом низкие доходы вплоть до определенного уровня можно освободить от подоходного налога, а выпадающие доходы бюджета компенсировать усилением прогрессивности налоговой шкалы.

— Разница в количестве мигрантов в Москве и других городах — следствие этого? С учётом того, что их используют как лазейку чтобы платить за работу меньше.

— Да. Необходимо уравнять в трудовых правах мигрантов и не мигрантов. Проблемы миграции, как её понимают у нас в России, не существовало бы, если бы у них были бы те же права, защищённость и минимальная оплата труда. Проблема в работодателях, платящих им копейки.

Бизнес всегда говорит, что у него нет денег на то, чтобы платить всем достойную зарплату. При этом даже на низкооплачиваемых должностях можно найти компании, в которых платят больше. Значит, всё же есть возможность кассирам, уборщикам и всем остальным платить нормальные деньги. Нужно исправлять проблемы предпринимательства с несправедливыми судами, давлением силовиков, рейдерскими захватами, но и параллельно повышать минимальную зарплату несмотря на крики бизнеса.