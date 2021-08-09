Названы российские регионы — лидеры по доступности бензина

Российские регионы, в которых можно купить больше всего топлива на среднемесячную зарплату, перечислили в новом исследовании РИА Новости. В топ-3 рейтинга по доступности АИ-92 оказались Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка.
Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа
Хуже всем приходится жителям Ивановской области, республики Дагестан и Кабардино-Балкарии: они могут себе позволить 562, 563 и 581 литр бензина в месяц соответственно.
Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как сократить расходы на горючее. По мнению эксперта, в условиях общемирового увеличения цен на бензин и дизельное топливо автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек и прибегнуть к проверенным способам сократить расходы на топливо.