Названы российские регионы — лидеры по доступности бензина

Российские регионы, в которых можно купить больше всего топлива на среднемесячную зарплату, перечислили в новом исследовании РИА Новости. В топ-3 рейтинга по доступности АИ-92 оказались Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка.

Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести 2053 литра, москвичи — 2009 литров, а жители Чукотки — 1841 литра. При этом самая высокая цена на бензин оказалась в Чукотском автономном округе — 60 рублей за литр. А самая низкая на АИ-92 — в Челябинской области, 42,74 рубля за литр.

Хуже всем приходится жителям Ивановской области, республики Дагестан и Кабардино-Балкарии: они могут себе позволить 562, 563 и 581 литр бензина в месяц соответственно.

Ранее президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как сократить расходы на горючее. По мнению эксперта, в условиях общемирового увеличения цен на бензин и дизельное топливо автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек и прибегнуть к проверенным способам сократить расходы на топливо.