Россияне узнали, как сэкономить на бензине

Рост цен на бензин заставляет экономить и искать альтернативные источники топлива. Как сократить расходы на горючее, рассказал в интервью радио Sputnik президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По мнению эксперта, в условиях общемирового увеличения цен на бензин и дизельное топливо автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек и прибегнуть к проверенным способам сократить расходы на топливо.

Первый способ — перевести свою машину на газ. Безусловно, установка газового оборудования стоит денег, однако позже это с лихвой окупится.

Второй способ — изменить стиль вождения автомобиля.

Резкие старты и торможения приводят к серьёзному увеличению расхода топлива. Также на трассе надо выдерживать оптимальный скоростной режим — не больше 120 километров в час, поскольку дальше начинает резко увеличиваться расход топлива, — подчёркивает Антон Шапарин.

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