Москвичи бросились скупать апартаменты

После заявлений властей о том, что апартаменты как тип жилья вскоре получат правовой статус, в Москве резко выросли их продажи. За полгода число сделок в этом сегменте увеличилось вдвое, выручка составила более 64 млрд рублей против 24 млрд рублей в прошлом году. Об этом пишет «Коммерсант».

В январе — июне 2021 года на первичном рынке Москвы было зарегистрировано 22,75 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в нежилом фонде. По сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель вырос в два раза, а по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — на 79%. По данным участников рынка, почти 80% зарегистрированных сделок в нежилом сегменте представляют собой апартаменты, популярность которых выросла в сентябре 2020 года после заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина о намерении придать апартаментам полноценный правовой статус. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму в апреле этого года.

По словам экспертов, строить апартаменты быстрее и выгоднее, чем жильё с обязательными в этих случаях социальными объектами. Самим покупателям апартаменты также обходятся дешевле: средний бюджет при покупке апартаментов в стандартном сегменте составляет 5 млн руб., что на 50% дешевле квартиры, в комфорт-классе — 12,9 млн руб. (на 13,5% дешевле квартиры). Апартаменты бизнес-класса, где средняя цена составляет 300,6 тыс. рублей, оказываются на 18,7% дешевле квартир такого же класса. При этом, несмотря на неурегулированность ряда правовых вопросов при покупке апартаментов, многие торопятся приобрести их до принятия закона, опасаясь, что после этого цены на них окажутся сопоставимы со стоимостью квартир.

Ранее стала известна стоимость самых дорогих квартир в Москве. Общая цена 10 наиболее элитных столичных апартаментов составила более 20 млрд рублей. При этом все квартиры из этого списка находятся в центральных районах российской столицы — Тверском, Пресненском, а также на Якиманке.