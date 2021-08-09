Россияне назвали лучший возраст выхода на пенсию

Лучший возраст для завершения трудовой деятельности — 55 лет. Такого мнения придерживается каждый пятый россиянин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» и СберНПФ.
До 60 лет намерены работать 22% респондентов. Причём среди мужчин в этом возрасте планируют выходить на пенсию 17%, среди женщин — 28%.
Ещё 26% опрошенных заявили, что продолжат карьеру до 60–65 лет. В этой категории соотношение мужчин и женщин составило 31% и 21% соответственно. После 65 лет на пенсию собирается выходить каждый десятый участник опроса, а работать до 70 планируют 22%.
Почти половина респондентов (47%)
Ранее россияне назвали города, в которых хотели бы жить после выхода на пенсию. Первое место в рейтинге заняла Москва. В первую тройку также вошли Санкт-Петербург и Сочи.