Россияне рассказали, где хотели бы жить на пенсии

Россияне назвали города, в которых хотели бы жить после выхода на пенсию. Первое место в рейтинге заняла Москва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

Столицу выбрали 16% респондентов. В первую тройку также вошли Санкт-Петербург (15%) и Сочи (12%). Ещё 6% опрошенных выбрали Краснодар и 3% — Калининград.

Москву и Петербург преимущественно выбирали жители этих городов. В числе преимуществ столицы москвичи назвали высокий уровень социальных услуг и развитую инфраструктуру.

Примечательно, что большинство проголосовавших за другие упомянутые города также составили москвичи. Так, среди выбравших Сочи для жизни на пенсии жители Москвы составили 36%, в числе проголосовавших за Краснодар и Калининград они составили 37%.

Почти половина респондентов (46%) заявили , что переезжать в выбранные города намерены на собственные накопления. Треть (34%) будут тратить на это получаемую от государства пенсию, 18% готовы продать имеющееся у них жильё ради смены обстановки, 11% планируют получать доход от сдаваемой в аренду жилплощади и 15% будут жить на доход от собственного бизнеса.

В опросе участвовали свыше пяти тысяч человек из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития поручено проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров. В этом также будут задействованы социальные партнёры ведомств.