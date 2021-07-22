Россияне рассказали, где хотели бы жить на пенсии

Россияне назвали города, в которых хотели бы жить после выхода на пенсию. Первое место в рейтинге заняла Москва. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».
Столицу выбрали 16% респондентов. В первую тройку также вошли Санкт-Петербург (15%) и Сочи (12%). Ещё 6% опрошенных выбрали Краснодар и 3% — Калининград.
Москву и Петербург преимущественно выбирали жители этих городов. В числе преимуществ столицы москвичи назвали высокий уровень социальных услуг и развитую инфраструктуру.
Примечательно, что большинство проголосовавших за другие упомянутые города также составили москвичи. Так, среди выбравших Сочи для жизни на пенсии жители Москвы составили 36%, в числе проголосовавших за Краснодар и Калининград они составили 37%.
Почти половина респондентов (46%)
В опросе участвовали свыше пяти тысяч человек из всех регионов России.
Ранее сообщалось, что главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития поручено проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров. В этом также будут задействованы социальные партнёры ведомств.