Цены на бензин в Москве ускорили рост

В Москве ускорился рост цен на бензин. С 2 по 9 августа они увеличились на 11–16 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Больше всего подорожал бензин АИ-98. Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5–15 копеек.

Бензин АИ-92 подорожал в среднем на 11 копеек — до 45,92 рубля за литр, АИ-95 — на 11 копеек, до 50,90 рубля, АИ-98 — на 16 копеек, до 58 рублей за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,88 рубля, увеличившись за неделю на шесть копеек.

Ранее перечислили российские регионы, в которых можно купить больше всего топлива на среднемесячную зарплату. В топ-3 рейтинга по доступности АИ-92 оказались Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка.

Так, жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести 2053 литра, москвичи — 2009 литров, а жители Чукотки — 1841 литра. При этом самая высокая цена на бензин оказалась в Чукотском автономном округе — 60 рублей за литр. А самая низкая на АИ-92 — в Челябинской области, 42,74 рубля за литр.