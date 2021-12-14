Молодые семьи оказались главными потребителями в России

Российские семьи возрастом до 35 лет увеличили траты на 23,2% за второй квартал 2021 года — это в пять раз больше, чем показатель среднестатистической семьи (4,8%), сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Больше всего денег уходит продукты, оплату ЖКХ и транспорт. Эксперты считают, что молодёжь вызывает потребительский бум во всём мире, так как является самой платёжеспособной социальной группой.

В то время как среднестатистические семьи повысили ежемесячные траты с 18,5 до 19,8 тысячи рублей, молодые семьи с 18,61 тысячи рублей — до 23,39 тысячи рублей. Особенно выросли траты у тех, кто младше 35 лет, на еду и безалкогольные напитки.

Молодые россияне являются активными потребителями, при этом миллениалы опережают по уровню доходов как самых юных, так и россиян в возрасте. Поэтому расходы молодых семей выросли значительно сильнее по сравнению со среднестатистическим российским домохозяйством, — рассказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Она добавила, что население перешло к потребительской модели поведения от актуальной в 2020 году сберегательной.

Аналитики отметили, что также у молодёжи во втором квартале значительно увеличились траты на развлечения, культуру и спорт (на 85,8%), на одежду и обувь (на 56,2%), на здравоохранение (на 45,8%), на алкоголь и табачные изделия (на 33,2%).

Ранее сообщалось, что молодые россияне и граждане в возрасте 35–44 лет чаще, чем старшее поколение, выбирают безналичную оплату. Всего же картой предпочитают расплачиваться 45% россиян.